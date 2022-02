Serie A, crolla la Fiorentina: la Lazio passa per 3-0 al Franchi

Successo importante in chiave europea per i biancocelesti

Brutta sconfitta casalinga per la Fiorentina, che cade per 3-0 contro la Lazio. Punti importanti in chiave Europa, invece, per la formazione biancoceleste. Apre le marcature Milinkovic-Savic al 52’, mentre al 71’ Immobile trova la rete del raddoppio. All’81’ un autogol di Biraghi chiude i giochi. Con questo risultato la Lazio sale al sesto posto agganciando la Roma e sorpassano proprio la formazione viola, che dimostra invece di non aver ancora trovato la quadra dopo l’addio di Dusan Vlahovic.