Successo di misura per il Torino che oggi ha piegato per 1-0 il Bologna, ritrovando il bottino pieno dopo il ko nel derby. Decisivo per la vittoria finale dei granata una rete messa a segno al 22’ dall’ex nerazzurro Karamoh, che riceve da Sanabria e insacca alle spalle di Skorupski. Nel secondo tempo non sono mancate le occasioni per il pareggio felsineo: in particolare bravo al 71’ Schuurs a salvare su Orsolini. L’inerzia del club, però, non cambia e alla fine la vittoria va alla formazione allenata da Ivan Juric. Con questo risultato il Torino accorcia sulla formazione felsinea, portandosi a -1 dalla Juventus.