Un brutto Milan si ferma sul campo del Sassuolo. Al termine di una partita che non li ha visti mai realmente pericolosi, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 al Mapei Stadium. L’occasione migliore della partita, anzi, ce l’hanno i neroverdi che nel primo tempo conquistano un calcio di rigore per fallo di Saelemaekers ai danni di Kyriakopoulos, ma dal dischetto Berardi si è lasciato ipnotizzare da Maignan. Nel finale da segnalare l’infortunio di Florenzi, che ha lasciato i suoi in dieci.