Semplici: “Rog sostituito per precauzione dopo il fastidio al ginocchio operato”

Le parole di Leonardo Semplici dopo la partita contro l'Augsburg

Dopo il ko di questo pomeriggio nell'amichevole contro l'Augsburg, l'allenatore del Cagliari LeonardoSemplici si è presentato in conferenza stampa per commentare risultato e prestazione dei suoi e per fare il punto sulle condizioni di Marko Rog che "ha sentito un fastidio al ginocchio operato - come spiega il tecnico toscano - e subito sostituito per non correre alcun rischio, valuteremo poi in settimana". Sul proseguimento degli allenamenti, ai quali dovrebbe partecipare anche Nahitan Nandez, atteso a Cagliari nel weekend come già spiegato, aggiunge: "Domani ci riposiamo perché la squadra è un po’ stanca dopo il lavoro di queste tre settimane. Ad Aritzo analizzeremo la partita di oggi e lavoreremo per dare quell’identità e quella praticità che una squadra come il Cagliari deve avere".