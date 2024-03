Il brutto poker incassato un paio di settimane fa in casa dell'Inter è stato archiviato. L'Atalanta è già con la testa allo Sporting Lisbona, avversario che incontrerà domani per il ritorno di ottavi di Europa League, e alla qualificazione in Europa da agguantare in campionato. Alla vigilia dell'impegno in Europa contro i portoghesi, Gianluca Scamacca spiega il momento della Dea ai microfoni di Sky.

È complicato mentalmente switchare da una competizione all’altra?

"Sì, ma siamo qua a fare il nostro lavoro e dobbiamo essere pronti e allenati mentalmente a saper switchare".

Per una squadra come l’Atalanta, è meglio avere un solo risultato a disposizione?

"Sì, ma noi andiamo forte sempre e comunque e così faremo domani".

Guardando la classifica possiamo dire che la situazione non sia così malvagia in proiezione Coppe?

"Non penso che la situazione sia così malvagia, mancano ancora tante partite da qui alla fine. Noi siamo aggrappati lì e faremo di tutto fino alla fine".