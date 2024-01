Sarà necessario l'intervento chirurgico per Domenico Berardi, che nel corso dell’allenamento di ieri ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Come comunica il Sassuolo, gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Motivo per cui l'esterno neroverde andrà sotto i ferri già nella giornata di oggi.