Continua il momento di crisi del Sassuolo, aggravato ulteriormente dalla sconfitta subita sul campo del Monza. Un 1-0 firmato Colpani che non cambia le prospettive della squadra neroverde, che è consapevole di doversi salvare da inizio stagione, come sottolineato senza giri di parole da Alessio Dionisi a DAZN: "Noi abbiamo le risorse per fare il nostro campionato che non è quello che descrivono da fuori - la puntualizzazione del tecnico -. Abbiamo scelto i giovani rispetto al Monza, che ha preso giocatori dall'Inter; noi, al contrario, li abbiamo presi dalla nostra Primavera.

Dobbiamo dar loro tempo e minuti. Potevamo fare qualcosa in più oggi, ma dobbiamo accettare quello che siamo provando a salvarci".