Finisce in pareggio il match tra Sassuolo e Torino che stasera ha chiuso la 28esima giornata della Serie A. 1-1 il risultato finale con i neroverdi in vantaggio al 36' grazie al gol dell'ex Inter Pinamonti . Al 58' il Sassuolo trova il raddoppio con Laurentié, ma il VAR dopo qualche minuto annulla la rete per una posizione di fuorigioco.

Poco dopo arriva la rete del pareggio granata: la firma Sanabria che sfrutta al meglio un cross di un altro ex Inter, Lazaro, e insacca in rete la sfera. Un risultato che non cambia granché in classifica: il Torino resta al decimo posto con 38 punti, uno in più rispetto al Sassuolo che fallisce dunque l'occasione perfetta per il sorpasso.