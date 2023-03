La vittoria a sorpresa ottenuta a spese dell'Inter venerdì scorso è un ulteriore motivo per il Sassuolo per non sottovalutare lo Spezia, secondo Alessio Dionisi: "Diciamo che è un periodo positivo per loro come lo è per noi - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico dei neroverdi -. Si affrontano due squadre che vengono da una buona prestazione e da un ottimo risultato.