Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de 'La politica nel pallone', l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha risposto anche a una domanda su Roberto De Zerbi, ex allenatore dei neroverdi ora al Brighton e nel mirino dell'Inter: "Se lo vedo in futuro in un top club? Credo assolutamente sì, perché De Zerbi ha fatto l'esperienza all'estero e l'esperienza in Premier lo sta facendo maturare sempre di più - ha assicurato -. Ho sempre sostenuto che sia un ottimo allenatore. Ora è in un club importante e sta facendo ottimi risultati, per me sarebbe bellissimo poterlo rivedere in una società italiana, ma non credo sia facile perché è complicato portare via un allenatore dalla Premier ora".