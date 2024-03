Dura replica di Maurizio Sarri a Luciano Moggi, che nelle scorse aveva sparato a zero sul tecnico toscano sostenendo che la Juve, con lui in panchina al secondo anno, sarebbe retrocessa in Serie B: "Vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato, quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati - le sue parole ai canali ufficiali del club biancoceleste -. La verità è che l'ultimo scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione e la verità è che in una storia ultracentenaria come quella della Juve l'unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. E anche con 17 punti di penalizzazione per il successivo campionato di Serie B... Ho anche la sensazione di cosa ci sia dietro alle sue dichiarazioni, però i fatti sono questi".