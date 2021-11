Sarri: “Quella della Juve la rosa più profonda e con più qualità”

"Singoli che sono di alti livello" ha aggiunto

Primo faccia a faccia con il suo recente passato per Maurizio Sarri che domani ritroverà la Juventus per la prima volta da avversario dopo l'addio. Durante la conferenza stampa della vigilia, il mister laziale ha definito quella della Juve, la "rosa più profonda e forse con più qualità della Serie A, non è un discorso di giocatori offensivi, ma di singoli che sono di alti livello".