"La capacità di azzerare e rimanere con le motivazioni alte davanti a qualsiasi risultato fa parte dello sport. Domani sarà difficile, sul campo dello Spezia non è facile. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Ci saranno molti rischi domani" ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che in conferenza stampa presenta la sfida di domani contro lo Spezia.

La Lazio ha battuto almeno una volta tutte le prime 7 del campionato. Qual è la vittoria che sente più vicina alle sue idee?

"Quella di domani. Che è la classica partita in cui in passato abbbiamo peccato di presunzione e sufficienza. La partita di domani mi renderebbe contento per la crescita della mentalità. Quella di domani è una Parigi-Roubaix, piena di insidie".