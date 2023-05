Finisce in parità il match tra Torino e Monza andato in scena alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il gol annullato a Miranchuk al 37' per fallo di mano rivisto al VAR, i granata di Juric riescono a portarsi ugualmente avanti al 46' con la firma di Sanabria, ma vengono raggiunti all'86' dalla rete dell'1-1 di Caprari. Entrambe le squadre rimangono appaiate in classifica salendo a quota 46, a pari punti con la Fiorentina attesa dalla sfida contro il Napoli al Maradona. Per gli uomini di Palladino è il sesto risultato utile di fila.