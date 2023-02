La Sampdoria sembra mettere in cascina un altro punticino per le proprie speranze salvezza dopo quello ottenuto contro l'Inter; ma proprio allo scoccare del 90esimo, le speranze blucerchiate vengono gelate dalla clamorosa cavalcata di Riccardo Orsolini che si inventa uno scatto coast-to-coast e poi pianta la palla sotto il sette di destra della porta di Emil Audero, regalando al Bologna la vittoria dopo un lunghissimo consulto col Var limitato da un problema tecnico. Finisce 2-1 a Marassi per i felsinei, passati in vantaggio grazie al gol dell'ex Roberto Soriano al 27esimo e raggiunti al 68esimo dal calcio di rigore segnato da Abdelhamid Samiri, che due minuti dopo ha l'occasione per raddoppiare ancora dagli undici metri, ma stavolta si fa ipnotizzare da Lukasz Skorupski.