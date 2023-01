Ha del clamoroso quanto accaduto in casa Salernitana, con il club campano che ha prima esonerato e poi richiamato alla guida della squadra l’allenatore Davide Nicola, al quale era stata fatale la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta. Oggi ai microfoni de Il Mattino il presidente Danilo Iervolino spiega così la sua decisione: “Ho fatto tante audizioni per trovare il sostituto giusto. Al mister non ho risposto dopo l'esonero, ero infuriato. Poi Nicola mi ha colpito dopo l'incontro, ha usato parole che fanno breccia nel mio cuore”.