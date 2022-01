Salernitana, Iervolino nuovo proprietario: “Farò di tutto per la salvezza”

Ufficialità attesa per lunedì, lui intanto si esprime da nuovo patron: "Daremo equilibrio e stabilità alla società"

Danilo Iervolino , imprenditore napoletano fondatore dell'Università Telematica Unipegaso, è il nuovo proprietario della Salernitana: i trustee del club granata hanno accettato l'offerta arrivata sul filo di lana, scongiurando in extremis l'incubo esclusione che sarebbe scattato se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l'acquisto del club. L'ufficialità arriverà nella giornata di lunedì, al termine delle verifiche bancarie.

Iervolino, intanto, parla già da proprietario in pectore ai microfoni de La Città di Salerno: "Farò di tutto per tentare di salvare la Salernitana in A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo e accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club. Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria".