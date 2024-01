Un guizzo in pieno recupero di Amir Rrahmani salva il Napoli dall'ingoiare un boccone amaro al Maradona nel derby contro la Salernitana. Granata che passano in vantaggio con una prodezza balistica firmata da Antonio Candreva, poi Matteo Politano trova il pareggio al 49esimo del primo tempo da calcio di rigore. L'assalto finale del Napoli trova il suo apogeo nel recupero: Guillermo Ochoa salva il pari con un intervento da campione su Kvicha Kvaratskhelia ma poi deve arrendersi al colpo vincente del kosovaro che approfitta di un errore di Charles Ikwuemesi e solo in area piazza la palla alle spalle del Memo, per l'esplosione di un Maradona che finalmente può celebrare un successo importantissimo per il morale. Ancora una beffa per Filippo Inzaghi a 90esimo inoltrato.

Nessun gol, un punto a testa e tanta noia a Marassi, dove lo spettacolo più grande lo regalano i tifosi del Genoa nel loro omaggio alla figura di Fabrizio De André nel 25esimo anniversario della sua scomparsa. Poi, una partita che finirà in archivio senza troppe emozioni, con le due difese sugli scudi.