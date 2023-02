Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara odierna contro il Lecce. "Mi dicono che non parlo mai, mercoledì ho parlato 35 minuti anche sulle parole di Mourinho. Avevo piacere di parlare di Lecce e di Corvino che è il miglior direttore sportivo d'Italia, poi mi fate la stessa domanda di mercoledì. Noi non abbiamo bisogno di pressioni, siamo una squadra con un leader che è Mourinho e siamo tutti nella stessa barca per portare avanti i nostri obiettivi, tra questi la Champions che lo è per tante squadre. Noi oggi dobbiamo preoccuparci del Lecce".