Roma, Tiago Pinto esalta Mourinho: “Preso per vincere tutte le partite”

"Un allenatore come Mourinho sicuramente rende più forte la Roma", ha assicurato il portoghese sul suo connazionale

Intervistato da DAZN, il general manager della Roma Tiago Pinto ha speso parole importanti per José Mourinho nel prepartita del big match contro la Juventus: “Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite - ha detto sullo Special One -. I big match chiaramente hanno più peso, ma comunque valgono tre punti. Un allenatore come Mourinho sicuramente rende più forte la Roma. Se mi aspetto una Roma più matura nei big match? Questo ciclo che ci aspetta è difficile, ma non possiamo dividere i big match dagli altri. Non possiamo nascondere che l’anno scorso abbiamo fatto male contro le big e vogliamo fare meglio, ma non possiamo caricare i big match di troppa pressione perché sono sempre tre punti”, ha concluso.