Roma, Thiago Pinto è sicuro: “Mourinho farà la storia di questo club”

Sul tecnico: "Non possiamo creare subito una squadra competitiva: lui non solo è consapevole ma è allineato con questo nostro pensiero"

La convinzione è la prima arma per affrontare nel migliore dei modi ostacoli e difficoltà che s'incuneano nel percorso. E pare averlo capito al volo, senza fronzoli, il general manager della Roma, Tiago Pinto, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato il progetto che vede al centro José Mourinho: "Credo che si sia costruita l'immagine che tutti hanno di Mourinho perché ha allenato le migliori squadre del mondo. Qui però ci sono altri progetti e altre strategie, lui ha speso e continua a spendere energie con i giovani, è allineato con le nostre idee. Non possiamo creare subito una squadra competitiva: lui non solo è consapevole ma è allineato con questo nostro pensiero. Fa un grande lavoro e lo fa bene. Più che la mia parola contano i fatti. Si sta dedicando a sviluppare un giocatore come Felix, oppure altro come Darboe e Calafiori. Questo fa capire la sua ambizione e cosa stia cercando di fare. Sarà uno degli allenatori più importanti della storia della Roma".