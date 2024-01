Nuova tegola per la Roma e per José Mourinho dopo l’eliminazione di ieri in Coppa Italia per mano della Lazio. L’allenatore portoghese perde infatti Paulo Dybala, costretto a lasciare il campo a inizio secondo tempo per infortunio. In attesa. Di esami più approfonditi - l’infortunio comunque sembra leggero - è certa l’assenza della Joya contro il Milan, big match fondamentale nella lotta per un posto in Europa. L’argentino ha già saltato per problemi fisici ben 6 gare su 19.