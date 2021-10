Roma, risveglio tardivo: il Milan sbanca l’Olimpico, giallorossi sconfitti 2-1

Ibrahimovic e Kessie lanciano la squadra di Pioli, inutile la rete di El Shaarawy: i rossoneri tornano insieme al Napoli in vetta

Il Milan continua nella sua corsa in tandem col Napoli. Non si placa la squadra di Stefano Pioli, che espugna anche l'Olimpico regolando la Roma per 2-0. Un successo frutto di un gol per tempo: apre le marcature al 25esimo Zlatan Ibrahimovic con una punizione di pura potenza che lascia sulle gambe Rui Patricio, nella ripresa Franck Kessie trova la rete del raddoppio dal dischetto. La squadra di José Mourinho si scuote solo dopo la superiorità numerica per l'espulsione di Theo Hernandez, ma va a sbattere contro un Simon Kjaer decisivo in più di una circostanza, almeno fin quando Stephan El Shaarawy al minuto 92 trova il gol dell'1-2 con un bel tiro al volo. Il finale è un assedio capitolino, che però serve a poco: il Milan torna a casa coi tre punti e col morale a mille in vista del derby.