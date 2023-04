Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo gli stop di Smalling e Wijnaldum contro il Feyenoord, a Bergamo si sono fermati anche Llorente e Dybala. Il difensore spagnolo dovrà fermarsi un paio di settimane, mentre per la Joya ci sono speranze di riaverlo già per il Milan. Preoccupa, invece, la situazione dell'inglese: secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex United potrebbe saltare addirittura l’andata delle semifinali contro il Bayer Leverkusen, mentre neppure il ritorno appare così certo.

"Insomma, un mezzo disastro, se si considera l’apporto che Chris dà alla retroguardia. Un disastro quasi intero, invece, se si considera che anche Llorente sarà fuori causa almeno contro Milan e Inter. Perciò, tenendo conto che Karsdorp ha chiuso in anticipo la sua stagione, solo lo stop di Wijnaldum sembra meno decisivo".