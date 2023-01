Il tecnico della Roma José Mourinho torna a parlare ai microfoni di DAZN dopo la vittoria arrivata oggi contro la Fiorentina. È l’occasione per tornare sulle parole pronunciate da Tiago Pinto nel prepartita: “Non mi aspetto arrivi nessuno. Il direttore (Pinto, ndr) è stato onesto e diretto, in un’intervista che di solito a un allenatore non piace sentire. Ogni allenatore vorrebbe sentire che ci sono tanti soldi a disposizione e che possiamo fare una squadra incredibile. Quello è il sogno, io ho già vissuto situazioni così, con club senza limiti.

Questo profilo però non è il nostro. Noi lavoriamo e diamo tutto con le qualità che abbiamo. Se non prendiamo gol poi abbiamo buone possibilità di vincere, siamo una squadra che non segna tanto. Non vorrei parlare troppo di questo ma dire semplicemente che i problemi personali con Pinto sono bugie totali. Tra noi esiste onestà”.