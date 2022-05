José Mourinho non la manda a dire. Il tecnico della Roma José Mourinho, intervenuto dopo il match pareggiato per 0-0 contro il Bologna, ha detto la sua sul gol clamoroso in fuorigioco convalidato sabato alla Lazio nel match vinto 4-3 contro lo Spezia: "La storia è sempre la stessa: io alleno da 22 anni e non cambio. Ci sono tanti cambi nel calcio, però voi non cambiate mai. Dopo la partita c'è un risultato e le domande dipendono dal risultato. L'altra cosa che non è cambiata è che 22 anni fa potevi vincere con un gol in fuorigioco, dopo 22 anni puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco perché ieri questo è successo. Se avessi messo in campo i giocatori che sono scesi giovedì oggi la critica è che non avrei fatto riposare la squadra. Poter vincere con un gol in fuorigioco nemmeno è cambiato, questo è per me una cosa con qualche significato. Capisco la tua domanda, ma non voglio entrare nella profondità di quello che analizziamo. I giocatori che sono entrati negli ultimi trenta minuti non hanno fatto grande differenza. Poi non erano 30 minuti, ma 15 minuti".