Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma José Mourinho parla così della lotta per la Champions League in Serie A alla luce della bella vittoria contro l'Udinese che ha permesso ai giallorossi di consolidare il quarto posto: "Il vantaggio sull'Inter? Io gioco partita dopo partita. Ci sono squadre che possono fare pronostici, che possono guardare al futuro con più sicurezza e con rose e opzioni. Per noi invece è sempre un punto interrogativo. Io non guardo tanto la classifica, non sono capace di pensare oltre che alla Roma. Giovedì è la prossima, vediamo".

È solo un caso che la Roma sia stata l'unica a vincere dopo l'Europa?

"Penso che non sia un caso. Altre volte siamo stati noi a non vincere. E' difficile, non è solo stanchezza fisica, ma anche mentale. Posso guardare a squadre con più soluzioni di noi come Inter, Milan, Juve e Napoli, ma la tensione arriva. Dico che per esperienza che quando giochi le competizioni europee contro una squadra del proprio campionato è più difficile. E' diverso perdere contro una squadra del proprio paese, è più duro. Tutti noi siam ai quarti di finali e tutti abbiamo il sogno di arrivare in finale. Dopo sono tante energie da spendere e la gente non riesce a concentrarsi per due-tre partite di fila. Io preferisco comunque giocare in Europa e faticare. Ormai quando sei ai quarti capisci che qualcosa può succedere".