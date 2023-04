Incredibile finale all'Olimpico in uno dei big match della 32esima giornata di Serie A. La Roma sblocca il match al minuto 94' con Abraham, ma nel lungo recupero il Milan all'ultimo secondo con Saelemaekers trova il pari. Entrambe le squadre salgono così a quota 57 punti in classifica, l'Inter (a quota 54) potrà raggiungerle entrambe in caso di vittoria contro la Lazio (61 punti).