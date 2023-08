Subito stop per Paulo Dybala. Non bastasse l'unico punto in due partite, a riempire di incubi le notti di Mourinho ci si è messo pure il solito cagionevole argentino, che contro il Verona era stato costretto a chiedere il cambio per un problema all'adduttore destro. Gli esami svolti in giornata - secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio - avrebbero scongiurato lesioni, ma la sua presenza per il match di San Siro contro il Milan, in programma venerdì prossimo, resta a forte rischio.