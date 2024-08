Daniele De Rossi, tecnico della Roma, analizza così ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche contro il Cagliari nella prima giornata di campionato: "Molto meglio nel secondo tempo, nel primo ho chiesto alla squadra di andare di più in verticale però siamo sempre rimasti abbastanza ordinati".

La Roma è cresciuta insieme a Soule?

"Lui deve fare quello, oltre al lavoro in fase difensiva, è sempre nel vivo della partita. A volte sbaglia qualcosa ma cercavamo un giocatore così, mi è piaciuto e credo che migliorerà sempre, anche nell'intesa con i compagni".

Cosa non è funzionato nel primo tempo?

"Nel primo tempo siamo arrivati poco davanti e dobbiamo analizzare perché. Se ti metti a giochicchiare davanti l'area di rischi di prendere una bambola, nel secondo tempo la qualità dei giocatori davanti si è sprigionata meglio".

Il possibile addio di Dybala la preoccupa?

"Non tornerò più su questa storia, dico solo che mi spaventerebbe una Roma senza Paulo. La squadra numericamente è a posto, se qualcuno andasse via ma riuscissimo a sostituirlo con giocatori funzionali e forti si andrà avanti con i giocatori che arriveranno".

Come giudica la prestazione Dovbyk?

"Nel primo tempo non era una partita facile per lui, non lo abbiamo messo nelle migliori condizioni per esprimersi mentre nel secondo tempo ha fatto molto meglio. Ho la sensazione che farà tanti gol".