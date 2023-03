La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma relativamente alle due giornate di squalifica comminate dal Giudice sportivo al tecnico José Mourinho, espulso nel corso della partita con la Cremonese per il discusso diverbio con il quarto uomo Marco Serra. Lo Special One, regolarmente in panchina domenica scorsa per Roma-Juve perché la pena era stata momentaneamente sospesa, non sarà in panchina con Sassuolo e Lazio.