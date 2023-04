La Roma si avvicina parecchio ad Houssem Aouar, centrocampista che a giugno lascerà il Lione a parametro zero. Secondo quanto riferisce TMW, Aouar avrebbe già svolto una parte delle visite mediche per il club giallorosso nella giornata di lunedì scorso, presso il Campus BioMedico. "Tiago Pinto ha tutta l'intenzione di bruciare la forte concorrenza europea e per questo ha avvitato la trattativa, con le parti che adesso stanno lavorando ai dettagli - si legge sul sito -. Le visite mediche sono servite alla Roma per constatare il suo stato di salute, visti i molti problemi fisici fra caviglie e ginocchia riscontrati negli ultimi mesi".