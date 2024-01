Parte col piede giusto l'avventura di Daniele De Rossi alla guida della Roma. I giallorossi superano la Roma nel primo match della 21esima giornata del campionato di Serie A col punteggio di 2-1.

Un Olimpico che inneggia a lungo al nuovo tecnico applaude il buon primo tempo dei capitolini, ispirati da un ottimo Stephan El Shaarawy che mette a referto gli assist per Romelu Lukaku prima e Lorenzo Pellegrini poi. Nella ripresa, però, gli scaligeri si scuotono: Milan Djuric sbaglia un rigore, Michal Folorunsho segna ma il gol viene annullato per un precedente fallo, poi lo stesso ex Bari trova il gol del 2-1 con un bolide da fuori area che coglie impreparato Rui Patricio. Finale molto convulso, con parecchi errori, ma la Roma resiste e torna alla vittoria.