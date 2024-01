Vittoria in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che nel lunch match della 22esima giornata di Serie A supera per 2-1 il Lecce che vede allungarsi la sua striscia di partite senza successe. I salentini chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al ritorno al gol di Nikola Krstovic, che approfittando di una deviazione involontaria di Johan Vasquez sulla sua conclusione dalla distanza beffa Josep Martinez e ritrova la via della rete dopo diverse settimane di digiuno.

Ma nella ripresa, il Grifone ribalta la situazione in appena sei minuti con il doppio zampino di Mateo Retegui: al 70esimo, l'attaccante italo-argentino è il più lesto a correggere in porta una punizione di Alfred Gudmundsson finita sulla traversa, al 76esimo si inventa un assist di testa per la splendida sforbiciata di Caleb Ekuban che determina la vittoria finale, la seconda consecutiva per i rossoblu come mai erano riusciti a fare sin qui. Genoa ora a quota 28 in classifica, Lecce fermo a 21.