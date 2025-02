È Claudio Ranieri il Philadelphia Coach Of The Month di febbraio assegnato dalla Lega Serie A. La consegna del premio avverrà nel pre-partita di Roma-Como, in programma domenica 2 marzo 2025 alle ore 18.00 all'Olimpico di Roma. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A 2024/25.

"La Roma di Claudio Ranieri è l'unica squadra ancora imbattuta nel 2025 in Campionato, con ben 10 risultati utili consecutivi che la portano ad essere prima nella speciale classifica relativa a tale periodo - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Con tre vittorie e un pareggio nel mese di febbraio la formazione giallorossa è tornata in lotta per un posto nelle prossime competizioni europee, spinta anche dall'entusiasmo dei suoi tifosi. Alla terza esperienza alla guida della Roma, Ranieri sta compiendo l’ennesimo capolavoro della sua favolosa carriera, costellata di numerosi successi conquistati con competenza, esperienza e grande signorilità".