La Roma attende il Como all'Olimpico e Claudio Ranieri elogia Cesc Fabregas. Il tecnico della Roma ha speso parole al miele per l'allenatore spagnolo nella conferenza stampa di presentazione al match: "Non so se sarebbe pronto Fabregas per la Roma, ma questo ragazzo arriverà al top tra 3-4 anni. Il Como è una squadra destinata a salire tanto, come il Parma di diverso tempo fa. Affrontare il Como è andare dal dentista senza anestesia. Partita difficilissima. Dovremmo essere super attenti e super preparati. Perché sono super bravi".

Incalzato sul possibile ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, Ranieri ha preferito dribblare per parlare dei gioielli del Como incluso Nico Paz che, come noto, è finito anche nel mirino dell'Inter: "Ho visto anche l'intervista di Walter Sabatini. DDR deve fare il suo percorso e poi tornerà alla Roma più pronto e preparato di prima. Scusate, io vorrei tornare sul campo. Perché domenica ci aspetta una partita tremenda. Guardate Nico Paz che fenomeno che è, Diao... Anche Fabregas li sta gestendo in maniera incredibile. Loro si sentono dentro al progetto alla grande. Il Como è una squadra".