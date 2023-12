Una partita al cardiopalma, ricca di occasioni e capovolgimenti di fronte, che il Lecce di Roberto D'Aversa riesce a portare a casa con un guizzo al minuto 89 di Ylber Ramadani, che con un gran tiro dalla distanza coglie impreparato Stefano Turati ingannato da una deviazione e infila la rete del 2-1 finale che vale tre punti ai giallorossi. Turati decisamente imperfetto anche in occasione del primo gol dei salentini firmato da Roberto Piccoli all'undicesimo, rete poi pareggiata da Kaio Jorge al 33esimo su calcio di rigore.

Lecce che sale a quota 20 punti in classifica, ma che perde per la trasferta di San Siro contro l'Inter il proprio allenatore Roberto D'Aversa, ammonito per proteste e in diffida.