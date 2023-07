Intervenuto in diretta Twitch su TuttoJuve.com il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot ha ampiamente parlato di sé, del suo legame alla Juventus e delle motivazioni che lo hanno spinto a restare in bianconero. Negli anni a Torino "con chi hai legato di più?" viene incalzato, domanda alla quale il francese risponde toccando un tasto al momento particolarmente dolente per i suoi tifosi: "Sono molto a Cuadrado", ormai ex compagno in questo momento alle firme con l'Inter.

In squadra avete un sentimento di rivalsa?

"Le ultime due stagioni senza trofei sono state difficili. Io sono venuto qui per vincere. La Juventus è un grande club che ha sempre vinto e vincerà anche in futuro. Due anni senza trofei sono tanti per una società come la Juve. L’obiettivo quest’anno è vincere, sono rimasto anche per questo: trascinare la squadra a vincere campionato, coppa. Voglio riportare la Juventus dove merita di essere. Poi sentivo di non aver finito il mio lavoro qui. Sono arrivato qui, giocavamo la Champions e vincevamo la Scudetto, quindi voglio tornare a vivere queste emozioni".