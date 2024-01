Come reso noto da Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match, né Rabiot né Chiesa prenderanno parte alla trasferta di domani al Via del Mare di Lecce. Il centrocampista francese ha avuto "un affaticamento al polpaccio" come spiegato dall'allenatore bianconero che ha deciso, insieme al suo staff, di non correre rischi in vista del probante derby d'Italia contro l'Inter, in programma per il prossimo 4 febbraio.

Stesso discorso per Federico Chiesa: l'ex Fiorentina " ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio di trauma contusivo e verrà valutato nei prossimi giorni" per riportare le parole utilizzate dall'allenatore toscano che anche in questo caso preferisce non esporre il giocatore ad alcun rischio.