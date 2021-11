Pres. Verona: “Il Napoli è completo, ha tutto per vincere lo scudetto”

La convinzione valutativa del numero uno degli scaligeri

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, prima della partita sul campo del Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn, ritenendo la truppa partenopea una candidata di peso specifico altissimo per la lotta al vertice: "Penso che sia una squadra davvero completa - spiega -, che ha oliato meccanismi per anni. Ha giocatori forti e un Osimhen al meglio che l'anno scorso per gli infortuni non aveva fatto vedere il suo livello. Ha tutto per vincere il campionato".