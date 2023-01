Due vittorie esterne nelle due partite del 18esimo turno di Serie A di questa domenica pomeriggio. Sorprende quella dello Spezia, che sbanca il campo del Torino: decisivo un calcio di rigore trasformato da Mbala Nzola che vale ai bianconeri il sorpasso al Sassuolo in classifica. Il Bologna di Thiago Motta si impone in casa dell'Udinese in rimonta: all'iniziale vantaggio friulano firmato da Beto rispondono nella ripresa Nicola Sansone e Stefan Posch. Felsinei che con questa vittoria balzano a quota 22, friulani che hanno perso lo smalto della prima parte di stagione.