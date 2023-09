La sospensione di Paul Pogba da parte del Tribunale Nazionale Antidoping per la positività al testosterone porta anche alla presa di posizione ufficiale della Juventus. Attraverso una nota, il club bianconero "comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali".