Pioli: “Vogliamo fare tanti punti, poi tirare le somme. I tifosi rispettino le regole”

E sulle porte chiuse precisa: "Abbiamo sofferto l'assenza dei tifosi. Il calcio è fatto per i tifosi, ma anche loro devono fare la loro parte rispettando le regole"

"È un momento particolare e dobbiamo stare attenti, rispettando i protocolli per essere il più sicuri possibile. È un momento imprevedibile, per cui stimoliamo tutti i giocatori a essere pronti a giocare" ha detto Stefano Pioli in apertura della conferenza stampa alla vigilia del match con il Venezia. "Abbiamo sofferto tanto l'assenza dei tifosi. Il calcio è fatto per i tifosi, ma anche loro devono fare la loro parte rispettando le regole".

"La stagione è questa, bisogna sapersi adattare e rispettare certe situazioni. Mi sembra che in tutti i campionati europei ci siano partite che si giocano e altre no. Siamo contenti di aver giocato, ora affrontiamo una squadra che non ha giocato, se sarà un bene o un male è difficile prevederlo. Dobbiamo mettere in campo una prestazione solida per cercare di vincere la partita. Noi rispettiamo le decisioni".