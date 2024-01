"Milan da scudetto come dice Mourinho? José è un top, è intelligente, furbo e scaltro. Prima di certe partite esalta sempre gli avversari". Così Stefano Pioli, rispondendo in conferenza stampa alla considerazione fatta dallo Special One prima della gara con tra i rossoneri e la Roma di domani sera.

In precedenza, il tecnico del Diavolo aveva parlato così dell'obiettivo in campionato della sua squadra: "Vogliamo migliorare il girone d'andata, questo ci garantirebbe il terzo posto. Poi se vogliamo ambire a qualcosa di più, dobbiamo migliorarlo veramente tanto".