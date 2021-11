Pioli: “Milan costruito per essere competitivo in Champions e in campionato”

Il tecnico rossonero parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atletico Madrid

Champions League o Serie A? Stefano Pioli preferisce non scegliere: "La squadra è costruita per essere competitiva in entrambe le competizioni - assicura l'allenatore del Milan nella conferenza stampa pre-Atletico Madrid -. Per molti è la prima volta in Champions. Abbiamo dimostrato che non siamo distanti dalle altre, ma ci manca ancora qualcosina. Domani servirà fare una grande prestazione sotto tutti gli aspetti".