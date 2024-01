Basta una stoccata vincente di Andrea Pinamonti al nono minuto per permettere al Sassuolo di battere la Fiorentina e di risollevarsi in classifica. Arriva per i neroverdi di Alessio Dionisi una vittoria ristoratrice dopo una striscia di risultati negativi, in una gara dove nella ripresa accade un po' di tutto, tra gol annullati a Kristian Thortsvedt prima e Lucas Martinez Quarta poi, e un rigore sbagliato da Giacomo Bonaventura. Dopo 26 partite gli emiliani riescono a mantenere la porta inviolata e salgono a quota 19, mentre i viola conservano il quarto posto al giro di boa ma falliscono l'aggancio al Milan.