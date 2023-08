Intervenuto a Sky Sport, prima di scendere in campo per l'amichevole in famiglia, il portiere della Juventus, Mattia Perin ha risposto così sullo scudetto e la stagione in avvio: "Abbiamo degli obiettivi, conosciamo il nostro valore ma vogliamo dimostrarlo sul campo. Le nostre concorrenti hanno cambiato tanto, noi dovremo farci trovare pronti quando conterà e cercheremo di far vedere dall'inizio che possiamo competere per grandi cose e toglierci grandi soddisfazioni, è arrivato il momento".