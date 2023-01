Non si nasconde Victor Osimhen che, intervistato da Radio Kiss Kiss , spezza ogni tabù e scaramanzia e dichiara chiaramente quello che è l'obiettivo della squadra di Luciano Spalletti, ad oggi padrona assoluta della classifica di Serie A. " Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione e ne abbiamo parlato anche con l'allenatore, ma naturalmente vogliamo vincere quante più partite è possibile. Non pensiamo alle altre squadre, ma pensiamo partita per partita. Alla fine della stagione avremo tante buone possibilità di vincere lo scudetto" ha detto l'attaccante. "Con la Juventus stata una grande notte, c'era una grande atmosfera. Ho visto i tifosi molto contenti alla fine della gara, è stato spettacolare.

I tifosi ci hanno aiutato tanto a ottenere la larga vittoria, siamo stati contenti di aver giocato così contro una grande squadra. La vittoria è stata importante e vogliamo continuare così. Credo che in Serie A - ha proseguito - nessuna squadra possa definirsi grande o piccola, ci possono essere sorprese in ogni partita. Non sarà sicuramente facile, vogliamo vincere assolutamente. Rispettiamo i nostri avversari, ma abbiamo la nostra strategia e vogliamo ottenere i 3 punti. Sono contento che stia diventando grande col Napoli. Non credo possiamo chiedergli di più di ciò che sta facendo, ma mi aspetto che in futuro possa dare di più".