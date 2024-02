Manita della Fiorentina contro il Frosinone nel lunch match di questa 24esima giornata, 5-1 sottoscritto anche da Nico Gonzalez che a fine partita si presenta ai microfoni di Sky, dove commenta il suo ritorno al gol, tornando anche sul discorso 'rigori' in chiaro riferimento al penalty sbagliato nel match di due turni fa contro l'Inter. "Avevamo bisogno di questa vittoria, era tanto tempo che non vincevamo... Abbiamo lavorato tanto in settimana per fare una bella prestazione e penso che l'abbiamo fatta, vincere 5-1 non è facile. Sono contento perché la squadra ha dimostrato che siamo capaci di reagire" ha detto l'argentino.

Come calcerà il prossimo rigore?

"Come lo batto sempre, non devo cambiare. Io sono così, non sono un robot, posso sbagliare, serve per imparare e oggi tutti i portieri guardano come calciano i rigoristi, devo essere preparato. Di destro? Se rivedo il gol... Forse ci provo (ride, ndr)".