Nedved: “Juve nata per vincere. Rinnovati per costruire il nuovo presente”

Alla presentazione di 'All or nothing: Juventus' non poteva che essere presente anche il vice presidente dei bianconeri, Pavel Nedved che tra una chiacchierata e l'altra è tornato a parlare della stagione dei 'cambiamenti' della Vecchia Signora: "Abbiamo vinto per tanti anni. Era arrivato il momento di ringiovanire la rosa facendo un giusto mix tra esperti come Buffon e Bonucci e giovani forti da affiancare come Chiesa e De Ligt. Cercavamo in quel momento di costruire il nuovo presente e dunque il futuro di questo club, per essere importanti in Italia e in Europa e continuare a vincere. Futuro? È sempre quello: la Juve è nata per vincere, il club progetta il futuro con i giovani ma pensa anche al presente" riporta Gazzetta.it.